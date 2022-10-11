11.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения артиста и епископа
Сегодня, 11 октября исполнилось 73 года Анатолию Павловичу НИКОЛАЕВУ, артисту Саха театра, заслуженному артисту РФ, народному артисту РС (Я).
В этот же день исполнилось 54 года Алексею Александровичу ЛУКИНУ – епископу Якутскому и Ленскому Роману.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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