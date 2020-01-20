21.01.2020
00:14
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Культура & Образование
Сегодня день рождения артиста и дизайнера
Сегодня, 21 января исполнилось 75 лет Владимиру Семеновичу ТАТАРИНОВУ, народному артисту Республики Саха (Якутия), звезде якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила ПОПОВА, известный дизайнер, руководитель Дизайн-группы «красный конь».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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