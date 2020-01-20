Сегодня день рождения артиста и дизайнера

Сегодня, 21 января исполнилось 75 лет Владимиру Семеновичу ТАТАРИНОВУ, народному артисту Республики Саха (Якутия), звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Людмила ПОПОВА, известный дизайнер, руководитель Дизайн-группы «красный конь».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх