21.01.2022
00:44
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Общество
Сегодня день рождения артиста и дизайнера
Сегодня, 21 января исполнилось 77 лет Владимиру Семеновичу ТАТАРИНОВУ, заслуженному и народному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила ПОПОВА, известный дизайнер интерьеров.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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