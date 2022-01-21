21.01.2022
00:44
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Общество

Сегодня день рождения артиста и дизайнера

Сегодня, 21 января исполнилось 77 лет Владимиру Семеновичу ТАТАРИНОВУ, заслуженному и народному артисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Людмила ПОПОВА, известный дизайнер интерьеров.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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