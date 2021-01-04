04.01.2021
01:22
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Общество
Сегодня день рождения артиста, художника и журналиста
Сегодня, 4 января исполнилось 45 лет Егору Петровичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
В этот же день исполнился 61 год Алексею Александровичу ХЛЕБНИКОВУ, известному художнику.
Сегодня исполнилось 43 года Алексею ДЬЯКОНОВУ, известному журналисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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