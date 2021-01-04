04.01.2021
01:22
109

Общество

Сегодня день рождения артиста, художника и журналиста

Сегодня, 4 января исполнилось 45 лет Егору Петровичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

В этот же день исполнился 61 год Алексею Александровичу ХЛЕБНИКОВУ, известному художнику.

Сегодня исполнилось 43 года Алексею ДЬЯКОНОВУ, известному журналисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх