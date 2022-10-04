Сегодня день рождения артиста, экс-министра, организаторов СМИ и высшего образования

Сегодня, 4 октября исполнилось 54 года Анатолию КИРИЛЛИНУ — ЧЭЭКЭ, известному артисту.

В этот же день исполнилось 59 лет Андрею Гаврильевичу ПЕТРОВУ, врачу и организатору СМИ.

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Сергеевна ВЫСОКИХ, бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

4 октября отмечает свой день рождения Людмила Николаевна ЦОЙ, организатор высшего образования, общественный деятель

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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