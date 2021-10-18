18.10.2021
00:34
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Общество

Сегодня день рождения артиста, аранжировщика и предпринимателя

Сегодня, 18 октября исполнилось 58 лет Афанасию Дмитриевичу АФАНАСЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 55 лет Михаилу ПЕРЕТЕРТОВУ, известному аранжировщику.

Сегодня отмечает свой день рождения Геннадий МАМИН, известный предприниматель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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