18.10.2021
00:34
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Общество
Сегодня день рождения артиста, аранжировщика и предпринимателя
Сегодня, 18 октября исполнилось 58 лет Афанасию Дмитриевичу АФАНАСЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 55 лет Михаилу ПЕРЕТЕРТОВУ, известному аранжировщику.
Сегодня отмечает свой день рождения Геннадий МАМИН, известный предприниматель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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