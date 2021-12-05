05.12.2021
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Культура
Сегодня день рождения аниматора, мастерицы и мелодиста
Сегодня, 5 декабря отмечает свой день рождения Анастасия РЕБРОВА, известный аниматор, ведущая мероприятий.
В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Терентьевна АРСЕНТЬЕВА, мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 60 лет Ивану Семеновичу КОНСТАНТИНОВУ, баянисту, автору более 40 песен, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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