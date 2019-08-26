27.08.2019
00:04
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ

Сегодня день рождения алгысчыта

Сегодня, 27 августа отмечает свой день рождения Августина Ильинична ЯКОВЛЕВА, президент Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия), алгысчыт высшего десятого клана.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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