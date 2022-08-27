27.08.2022
00:46
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ

Сегодня день рождения алгысчыта

Сегодня, 27 августа отмечает свой день рождения Августина Ильинична ЯКОВЛЕВА, президент Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия), алгысчыт высшего одиннадцатого клана.  

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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