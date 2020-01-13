14.01.2020
00:10
122
Общество
Сегодня день рождения академика
14 января отмечает свой день рождения Александр Алексеевич ПАХОМОВ – доктор экономических наук, академик РАЕН, эксперт РАН, советник председателя ФИЦ ЯНЦ СО РАН, главный научный сотрудник, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Мегино – Кангаласского улуса.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
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