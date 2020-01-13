14.01.2020
00:10
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Общество

Сегодня день рождения академика

14 января отмечает свой день рождения Александр Алексеевич ПАХОМОВ – доктор экономических наук, академик РАЕН, эксперт РАН, советник председателя ФИЦ ЯНЦ СО РАН, главный научный сотрудник, Заслуженный работник народного хозяйства  Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Мегино – Кангаласского улуса.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
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