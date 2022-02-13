13.02.2022
00:32
88
Общество
Сегодня день рождения адвоката и телезвезды
Сегодня, 13 февраля отмечает свой день рождения Нина САННИКОВА, известный адвокат, общественный деятель.
В этот же день исполнилось 34 года Олегу КОЛЕСОВУ – ТАЛБАНУ, телезвезде НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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