13.02.2022
00:32
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Общество

Сегодня день рождения адвоката и телезвезды

Сегодня, 13 февраля отмечает свой день рождения Нина САННИКОВА, известный адвокат, общественный деятель.

В этот же день исполнилось 34 года Олегу КОЛЕСОВУ – ТАЛБАНУ, телезвезде НВК САХА.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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