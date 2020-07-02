Сегодня — День реки Лена

2 июля в Якутии отмечается День реки Лена. Данный праздник учрежден в 2013 году в целях привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лена, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лена, развития экологического туризма. Ежегодно по всей республике проводятся экологические мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

В этот день, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, только в некоторых районах республики пройдет экологическая акция «Вода России» по очистке прибрежной полосы реки Лена.

Минэкологии РС(Я) предлагает пройти онлайн-викторину «Великая река Лена» и узнать много интересных фактов о главной реке Якутии. (ссылка: https://forms.gle/Faoe2kxGvtigJWwW6 )

Национальная библиотека РС (Я) представила коллекцию Электронной библиотеки, в которой представлены книги, раскрывающие древние тайны великой реки, материалы экспедиций 19 века. Вы узнаете о растительном и животном мире дельты Лены, главном украшении ее берегов – Ленских столбах. Интерес представляют также атлас и навигационные карты реки, составленные в начале 20 века. (ссылка: https://e.nlrs.ru/collections/286 )

Также Министерство экологии объявляет литературный флешмоб «Река Лена – гордость Якутии!» Для того, чтобы стать участником, необходимо со 2 по 5 июля 2019 года записать видеоролик, в котором нужно прочитать стихотворение или отрывок из произведения, посвященное реке Лене, и разместить на личной странице в социальной сети Инстаграм с хештегом #ДеньРекиЛена2020, #СохранимРекуЛену, а также направить в Директ официального аккаунта Минэкологии РС(Я) @minecologia_yakutia с пометкой «Флешмоб ко Дню реки Лена». Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный подарок. Итоги будут подведены 7 июля 2020 года.

Представляем подборку стихов, песен и рассказов якутских писателей про могущественную реку Лена, подготовленную специалистами Национальной библиотеки РС(Я):

Аввакумов П.Д. Төрөөбүт буор сылааһа. – С.16 https://e.nlrs.ru/open/32268

Антология камерно-вокальных произведений якутских композиторов. – С.18, 155 https://e.nlrs.ru/open/25869

Гоголев И.М. – Кындыл. Өлүөнэ хоптолоро: (хоһооннор) https://e.nlrs.ru/open/25441

Гоголев И.М. – Кындыл. Түөрт саҕах: хоһоонунан роман, поэмалар. – С. 198 https://e.nlrs.ru/open/8780

Дьолбут күнэ. – С. 42 https://e.nlrs.ru/open/35851

Из репертуара народной артистки СССР и РС(Я) Анегины Ильиной-Дмитриевой. – С. 220 https://e.nlrs.ru/open/19750

Кыайыы ыһыаҕа.- С. 45 https://e.nlrs.ru/open/24514

Кулаковскай А.Е. Ырыалар-хоһооннор. – С. 60 https://e.nlrs.ru/open/27191

Неймохов Е.Өлүөнэ очуостарыгар // Күрүлгэн: уус-уран альманах. – 2006. – С.113 https://e.nlrs.ru/open/14317

Песни, опаленные войной: сборник песен из репертуара заслуженного артиста России, народного артиста РС(Я) Александра Самсонова. – С. 101 https://e.nlrs.ru/open/35968

Сахам сирэ — мин иэйиим… = Якутия — ты музыка моя… – С. 27, 32 https://e.nlrs.ru/open/9559

Сметанин Т.Е. Көрсүһүөхпүт: кэпсээннэр, сэһэннэр. – С. 71 https://e.nlrs.ru/open/12572

Суорун Омоллоон. Омоон суоллар. — С. 3 https://e.nlrs.ru/open/1445

Таллан Бүрэ. Үчүгэй Өлүөнэ. – С. 42 https://e.nlrs.ru/open/14168

Таллан Бүрэ. Өлүөнэ очуостара: хоһооннор, поэмалар. – С. 61 https://e.nlrs.ru/open/14169

Таптыыр эбээт сүрэҕим: Алексей Бродников хоһооннорунан музыкальнай хомуурунньук. – С. 80

https://e.nlrs.ru/open/14799

Тимофеев М.Е. Өлүөнэ күмүөлэ: хоһооннор. – С. 7, 45 https://e.nlrs.ru/open/13957

Якутские народные песни в обработке для пения и фортепьяно М. Жиркова и Г. Лобачева. — С.6 https://e.nlrs.ru/open/9153

На официальном аккаунте Национальной библиотеки Республики Саха (Якуития) @nb_sakhaв Instagram вас также ждет интересная викторина. Подключайтесь!

Краткая справка: Река Лена. Длина вместе с дельтой — 4400 км. Лена впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В некоторых случаях указывается длина 4294 км без учёта Быковской протоки (106 км) в дельте Лены. Площадь бассейна — 2490 тыс. км². Годовой сток равен 515,6 км³. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией Якутии, связывающей её районы с федеральной транспортной инфраструктурой. В Олёкминске на набережной реки установлена скульптура «Красавица Лена», символизирующая сибирскую реку.