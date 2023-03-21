Сегодня день равноденствия: что он сулит знакам зодиака?

Сегодня, 21 марта, — День весеннего равноденствия. Он наступил по московскому времени 7 часов утра 21 марта до 11 утра 22 марта. И это новолуние очень мощное по энергетике, возможно – самым мощное в 2023 году. Все потому, что оно состоится в знаке Овна – в первом знаке зодиакального круга. Согласно астрологической традиции новый год начинается не 1 января, а в день, когда Солнце – символ жизни – входит в первый градус знака Овна. Это первый день весны у многих народов отмечается праздниками, так как имееет мистический и даже религиозный статус. Это был праздник долгожданной встречи с весной.

В странах, которые живут по персидскому календарю, именно этот день считается началом Нового года. Это Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан. У иранских и тюркских народов существует праздник прихода весны Навруз. Они отмечаются в день, на который приходится весеннее равноденствие.

После дня весеннего равноденствия увеличивается продолжительность светового дня, температура на улице растет, начинают цвести растения и появляются другие признаки смены времен года. Есть и особые приметы для весеннего равноденствия:

капает с крыш — будет плодородный год;

если происходит метель и снег ложится волнами, будет хороший урожай хлеба и овощей;

если к вечеру похолодало, ждите заморозки, а мороз весь день пророчил такую погоду еще 40 дней;

если 20 марта тепло, то заморозков уже не будет;

если облака быстро плывут по небу и высоко — погода будет хорошей;

прилет птиц в День весеннего равноденствия — к хорошему урожаю хлеба;

ссоры в этот день — к разрушению отношений;

также люди верили, что загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.

Что сулит День весеннего равноденствия для знаков Зодиака

Овен

Этот день будет идеальным для всех начинаний. Вы можете весьма удачно поменять имидж, найти новую работу. Удача на вашей стороне. Будьте активными и амбициозными. У вас есть все шансы добиться карьерного роста.

Телец

Вам следует заняться здоровьем и духовным развитием. Избавьтесь от всего, что вам мешает. Пустите позитивную энергию в свой дом. Не стоит мучить близких плохим настроением.

Близнецы

Вы должны уделять особое внимание своим идеям. Не нужно из задвигать. Смело идите к их реализации. Вы можете весьма удачно показать свой организаторский талант. Ваш авторитет в обществе будет только расти.

Рак

Откажитесь от того, что вам мешает. Это касается и вредных привычек. Не бойтесь рисковать. Преступите свои страхи и гордость.

Лев

Вам будет сложно находиться в привычной обстановке. Этот день будет интересным для вас. Отправьтесь в увлекательную поездку. Не отказывайте никому в помощи.

Дева

Вам захочется уйти от суеты. В это время вам нужно заняться духовным развитием. Не выходите на эмоции. Разберитесь в себе.

Весы

Вы поймете, что некоторые люди вам стали дороги. Постарайтесь наладить отношения с родными и близкими. Расскажите о своих чувствах. Дайте шанс тому, от кого отвернулись раньше.

Скорпион

Не стоит перенапрягаться. В противном случае вы эмоционально выгорите. Вы станете ближе к цели, если возьмете паузу. Следите за самочувствием, сообщает PRO.Астрологию