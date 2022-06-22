Сегодня день памяти и скорби

В День памяти и скорби росгвардейцы возложили цветы к монументу «Воинам-победителям»

Сегодня военнослужащие и сотрудники территориального органа Росгвардии на площади Победы почтили память погибших участников Великой отечественной войны и возложили цветы к монументу «Воинам-победителям».

«22 июня Россия отмечает День памяти и скорби — одну из самых печальных дат в истории нашей страны, которая навсегда останется в памяти народа. Сегодня мы отдаем дань светлой памяти всем, кто подарил нам мирное небо над головой, возможность жить и работать в свободной стране», — подчеркнул начальник отделения по военно-политической работе тероргана Росгвардии подполковник Никита Воробьев.

Стоит помнить, что в 1941 году из Якутии на фронты Великой Отечественной отправились свыше 17 тысяч человек. Всего на войну было мобилизовано более 62 тысяч якутян, 37 965 воинов остались на полях сражений, более 6 тысяч пропали без вести.