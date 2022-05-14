Сегодня день ДТП — трое жителей Якутска получили травмы

В Якутске за прошедшие сутки зарегистрировано три ДТП с пострадавшими участниками, два из них наезды на пешеходов, сообщает тгк ГИБДД14 13 апреля около 13 часов дня на нерегулируемом перекрестке ул. Можайского-Строда, мкр. Марха водитель 1976 г.р., управляя автомобилем Тойота Виста, при выезде на перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота Таун Айс, совершив с ним столкновение. В момент ДТП пассажирка Тойоты Таун Айс, находившаяся на переднем сидении автомобиля, и пристегнутая ремнем безопасности получила незначительные травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Второе дорожное происшествие было зарегистрировано около 16:30 дня на перекрестке ул. 50 лет Советской Армии-Кальвица. Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Хонда Фит на регулируемом пешеходном перекрестке ул. 50 лет Советской Армии-Кальвица, не пропустив девушку-пешехода, совершил на нее наезд. 25-летняя девушка с травмами была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. 14 мая в 00:23 ночи на ул. Губина возле дома № 1/1 водитель 1999 г.р., управляя автомобилем Тойота Марк 2, и двигаясь со стороны ул. Ф.Попова в сторону ул. Богатырева совершил наезд на 37-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, и по проведённому освидетельствованию он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая карета скорой помощи доставила мужчину с травмами головы в больницу. В момент ДТП все водители были трезвыми, по всем фактам ДТП проводятся административные расследования.

В столице не прекращаются наезды на людей, будь это по вине водителей или по вине самих пешеходов.

Фото: тгк ГИБДД14 Источник: тгк ГИБДД14

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