30.04.2022
18:06
658
Происшествия
Сегодня день ДТП. Очередная авария — на Хатынг-Юряхском шоссе
Тройное ДТП на Хатын-Юряхском шоссе: Суксид не пропустил Гайу, сообщает тгк КримЯкутия. Автор видео сам чудом избежал столкновения. 30 апреля 2022 г. — день ДТП в Якутии…
Источник: тгк КримЯкутия.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.04.2022
284
30.04.2022
524
30.04.2022
275
30.04.2022
199
30.04.2022
144
30.04.2022
241
30.04.2022
571
30.04.2022
308
30.04.2022
289
30.04.2022
378
30.04.2022
915
30.04.2022
1390
30.04.2022
265
30.04.2022
1102
30.04.2022
747
30.04.2022
397
30.04.2022
337
30.04.2022
480
30.04.2022
1032
30.04.2022
552
30.04.2022
510
30.04.2022
573
30.04.2022
1934
29.04.2022
1401
29.04.2022
1031
29.04.2022
505
29.04.2022
420
29.04.2022
520
29.04.2022
3001
29.04.2022
1615
29.04.2022
728
29.04.2022
379
29.04.2022
381
29.04.2022
562
29.04.2022
678
29.04.2022
384
29.04.2022
807
29.04.2022
891
29.04.2022
855
29.04.2022
288
29.04.2022
519
29.04.2022
287
29.04.2022
253
29.04.2022
2877
29.04.2022
600
29.04.2022
363
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
8224
24.04.2022
7416
26.04.2022
6113
27.04.2022
4896
27.04.2022
4197
27.04.2022
3640
28.04.2022
3129