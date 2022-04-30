Сегодня день ДТП. Очередная авария — на Хатынг-Юряхском шоссе

Тройное ДТП на Хатын-Юряхском шоссе: Суксид не пропустил Гайу, сообщает тгк КримЯкутия. Автор видео сам чудом избежал столкновения. 30 апреля 2022 г. — день ДТП в Якутии…

Источник: тгк КримЯкутия.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх