05.11.2022
14:34
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Православие

Сегодня день Димитриевской родительской субботы

Роман архиепископ Якутский сообщает в своем телеграм-канале:
5 ноября в церковном календаре — день Димитриевской родительской субботы. В храмах Якутии молятся об усопших. Архиерейское заупокойное богослужение совершили в храме великомученика Георгия Победоносца  города Нерюнгри. Георгиевский храм построен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших воинах.

Фото: тгк Роман архиепископ Якутский
Источник: тгк Роман архиепископ Якутский

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