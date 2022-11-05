Сегодня день Димитриевской родительской субботы

Роман архиепископ Якутский сообщает в своем телеграм-канале:

5 ноября в церковном календаре — день Димитриевской родительской субботы. В храмах Якутии молятся об усопших. Архиерейское заупокойное богослужение совершили в храме великомученика Георгия Победоносца города Нерюнгри. Георгиевский храм построен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в память о погибших воинах.

Фото: тгк Роман архиепископ Якутский Источник: тгк Роман архиепископ Якутский

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