Сегодня-День борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Этот день был выбран по инициативе ВОЗ в связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом и отмечается с 1991 года. Дата 14 ноября была выбрана в знак глубочайшего уважения к заслугам изобретателя инсулина, канадского ученого Фредерика Бантинга, который открыл инсулин совместно с профессором Джоном Маклеодом.

Этот день стал профессиональным праздником врача-эндокринолога. Именно врачи-эндокринологи стоят на страже нашего эндокринного здоровья.

Это заболевание с таким сладким названием является самым распространенным эндокринным заболеванием. Актуальность проблемы обусловлена масштабностью распространения сахарного диабета. Около пятисот миллионов человек в мире больны сахарным диабетом. Оно является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей.

Вот и пандемия коронавирусной инфекции показала, что это коварное заболевания является одной из главных причин тяжелого течения covid-19 у людей с хроническим сахарным диабетом. Недаром с начала пандемии эндокринологический диспансер Якутской республиканской клинической больницы был перепрофилирован, и его специалисты все были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В это сложное время наши врачи-эндокринологи плечом к плечу трудятся рядом с врачами-инфекционистами и пульмонологами, спасая жизни своих пациентов.

Коллектив Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляет врачей-эндокринологов всей республики с их профессиональным праздником. Пусть ваша профессия, дорогие коллеги, бесконечно открывает вам новые перспективы и знания. Желаем вам успешной работы, крепкого здоровья и благодарных пациентов.