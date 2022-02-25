Сегодня дан старт декаде здоровья: в ТРК «Туймаада» сдай экспресс-тесты!

Декада, посвященная Национальному дню здоровья в Республике Саха (Якутия)

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 17.01.2000 № 945 «Об установлении Национального дня здоровья» последнее воскресенье февраля установлен Национальным Днем Здоровья в Республике Саха (Якутия).

Основной целью является: утверждение здорового образа жизни в каждой семье, трудовом коллективе и республике в целом, признавая первостепенную роль духовного, нравственного и физического здоровья в повышении благосостояния народа.

С 27 февраля по 8 марта 2022 года Министерством здравоохранения РС (Я), ГБУ РС (Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» будет проводиться Декада, посвященная Национальному дню здоровья в Республике Саха (Якутия).

В рамках Декады, 25 февраля в ТРК «Туймаада» пройдет Акция, посвященная Национальному дню здоровья в Республике Саха (Якутия), где каждый желающий может получить консультацию врача терапевта, измерить АД, пройти пульсоксиметрию, экспресс тестирование на сахар, холестерин крови, гепатит В, С, ВИЧ, Luis, а также получить рекомендации по профилактике ХНИЗ, инфекционных заболеваний. Участие примут специалисты ГБУ РС (Я) «РЦОЗМП», ГБУ РС (Я) «Спид Центр». Волонтеры медики проведут зажигательный флэш-моб «В ритмах танца».

В медицинских учреждениях пройдут Акции: «Здоровье мамы» для многодетных семей г. Якутска и РС (Я), «Будь здоров!», «Узнай свой ВИЧ статус», Акция «Вместе к активному долголетию 55+».

Все профилактические мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер по профилактике новой коронавирусной инфекции covid19: профилактическое медицинское обследование, диспансеризация, мероприятия, направленные на информирование учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений ВПО и СПО, родителей и педагогов по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ (лекции в дистанционном формате на тему: «Вакцинопрофилактика Covid19», «Все о вакцинации подростков», «Профилактика гриппа, орви», «Личная гигиена, профилактика кожных заболеваний», «Профилактика ВИЧ инфекции», «Репродуктивное здоровье девочек», «Мужское здоровье», «»Питание школьников», «Профилактика остеопороза у детей», «Правила красивой осанки», «Профилактика гиподинамии»», » Дыхательная гимнастика», «Постковидный синдром», «Компьютерная зависимость», «Профилактика стресса», «»Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, как справиться с стрессом», » Профилактика табакокурения», Трезвость -норма жизни», «Как бросить курить», «Вне зависимости», «Профилактика близорукости», «Берегите зрение» и т.д).

Под руководством врача диетолога/нутрициолога пройдут Школы правильного и здорового питания: Школа здорового питания «Рациональное питание для всей семьи», «Питание для беременных женщин», «Питание кормящей матери», «Питание грудных детей», Школа молодой мамы в женских консультациях, перинатальных центрах, акушерских отделениях, мастер класс по избавлению от углеводов зависимости.

В рамках декады пройдет Месячный марафон формирования здоровых привычек «Путь к здоровью, стройности, красоте».

Отмечая важность физического и духовного развития населения, особенно среди молодежи, необходимо отметить, что только здоровый образ жизни обеспечит преемственность поколений и прогрессивное развитие нашей республики.