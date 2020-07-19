Сегодня будут оглашены результаты ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 19 июля, является официальным днем оглашения результатов участников ЕГЭ по русскому языку, проведенного 6 июля 2020 года.

Участники могут ознакомиться со своими результатами на портале www.check.ege.edu.ru или в образовательной организации, где были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 20 и 21 июля в образовательной организации, в которой он был зарегистрирован на участие в ЕГЭ.

Выпускники текущего года подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к госудаственной итоговой аттестации.

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

Руководитель организации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-МОУО). МОУО полученные апелляции (АП-1) передаёт Конфликтной комиссии.

По решению ГЭК РС (Я) подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами в присутствии участника экзамена и (или) родителя (законного представителя), экзамена проводится в онлайн-режиме через средство видеосвязи ZOOM в местах для подключения с конфликтной комиссией для онлайн-рассмотрения апелляций, определенных МОУО.

Ответственное лицо за организацию и проведение процедуры онлайн рассмотрения апелляций, назначенное приказом МОУО, обеспечивает информирование апеллянта и/или его родителей (законных представителей) о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.

Участники, указавшие в заявлении о рассмотрении апелляции в его присутствии и (или) родителя (законного представителя), подходят в места подключения с КК для онлайн-рассмотрения апелляций, определённые МОУО.

На рассмотрение апелляции апеллянт подходит за 15 минут до назначенного времени с паспортом. Родители (законные представители) также должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

В случае отсутствия или неустойчивой связи с местом подключения КК в связи с нестабильной Интернет связью, отсутствием электроснабжения в улусе (районе), городском округе и иными причинами в день рассмотрения апелляции, апелляция рассматривается Конфликтной комиссией без участия апеллянта и/или родителя (законного представителя