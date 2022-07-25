25.07.2022
11:49
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Судебная хроника

Сегодня будет оглашен приговор Николаю Сивцеву

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде будет оглашен приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ, обвиняемому по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Дело рассматривает судья КИРИЛЛИН В.А.

Государственным обвинителем выступает МЕСТНИКОВА Л.Н.

Адвокатами выступают ПРОТОПОПОВА Н.Н., АНДРЕЕВ Б.И. и ДОРМИДОНТОВ Т.В.

Судебное заседание начнется в 15 часов.

Дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева. Многие педагоги по всей республике провели флеш-мобы в поддержку коллеги, оказавшегося на скамье подсудимых.  

Сегодня судья Кириллин огласит свое решение именем Российской Федерации.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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