Сегодня будет избран спикер Ил Тумэна

В проект повестки двадцать девятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), запланированного с 30 июня по 1 июля 2021 года, предварительно включено 37 вопросов.

Первым пунктом повестки пленарного заседания будет рассмотрен вопрос об избрании председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Далее депутаты рассмотрят проекты постановления Госсобрания (Ил Тумэн):

«О назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)»;

«Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 1 Алданского района Республики Саха (Якутия)»;

«Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 19 Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»;

«Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 46 г. Якутска Республики Саха (Якутия)»;

«Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 60 Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Парламентарии заслушают отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2020 год, а также отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2020 год.

Планируется рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В рамках первого чтения будут рассматриваться следующие проекты законов:

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Саха (Якутия) «О мировых судьях в Республике Саха (Якутия)»;

«О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) и о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)»;

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу Закона Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Конституционного суда Республики Саха (Якутия) и отдельных положений законодательных актов Республики Саха (Якутия)»;

«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения»;

«О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) переданных им отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) и о внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов)»;

«О внесении изменения в статью 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)»;

«О критериях определения границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться сход граждан по вопросу ведения и использования средств самообложения граждан»;

«О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 20218 года 1973-З № 1505-V «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»;

О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О науке и государственной научно-технической политике»;

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования»;

«О присвоении фамилии и отчества ребенку в соответствии с национальными обычаями коренных малочисленных народов Севера при государственной регистрации рождения».

В рамках второго чтения народные депутаты рассмотрят следующие законопроекты:

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле»;

«О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья»;

«О внесении изменений в статьи 2.2 и 17 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»;

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О физической культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)».

Кроме того, планируется рассмотрение проектов постановлений Госсобрания (Ил Тумэн) «Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Саха (Якутия) за 2020 год», «Об утверждении Положения о порядке сообщения народным депутатом Республики Саха (Якутия) о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов», а также проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.