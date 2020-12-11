11.12.2020
09:26
107

Якутск

Сегодня – актированный день для учащихся с 1 по 5 классы

По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 6 часов температура наружного воздуха в Якутске в районе Аэропорта составила -43 градуса Цельсия, слабый ветер. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов.

Согласно приказу Управления образования Якутска, актированные дни для школ столицы устанавливаются при следующих погодных условиях:

Учебные занятия для школьников с 1 по 5 классы будут отменены при температуре -45°С, без ветра. При скорости ветра от 1 м/с, для учащихся этих классов учебные занятия будут отменены при температуре -44°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для учащихся 1-5 классов будут объявлены при -43°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -42°С.

С 1 по 8 классы занятия будут отменены при температуре -48°С в безветренную погоду. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в 1-8 классах будут отменены при температуре -47°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для 1-8 классов наступят при -46°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -45°С.

При температуре наружного воздуха без ветра -50°С учебные занятия будут отменены для всех школьников с 1 по 11 (12) классы. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в школах будут отменены при температуре -49°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни объявят при -48°С, при ветре от 3-5 м/с — при -47°С.

№ п/пКлассыТемпература наружного воздуха без ветраТемпература наружного воздуха при ветре от 1 м/сТемпература наружного воздуха при ветре от 2 м/сТемпература наружного воздуха при ветре от 3-5 м/с
11-5-45° С-44° С-43° С-42° С
21-8-48° С-47° С-46° С-45° С
31-11 (12)-50° С-49° С-48° С-47° С

Актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанций районов Гимеин и Аэропорт, по данным ЯУГМС на сайте http://ugms14.ru/

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Якутск.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх