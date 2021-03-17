17.03.2021
16:52
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Якутия

Сегодня Айсен Николаев выступит с обращением к жителям Якутии

Сегодня, 17 марта, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам.

Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Смотрите обращение Ил Дархана в 20:15 часов по якутскому времени на телеканале НВК «Саха», в 20:30 часов – на телевизионном канале «Якутия 24» и слушайте на радио «Тэтим».

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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