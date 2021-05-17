17.05.2021
17:20
277

Якутия

Сегодня Айсен Николаев выступит с обращением к жителям Якутии

Сегодня, 17 мая, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам по поводу эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Смотрите обращение Ил Дархана в 20:20 часов по якутскому времени на телевизионных каналах НВК «Саха» и «Якутия 24», а также слушайте на радио «Тэтим».

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх