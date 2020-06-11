11.06.2020
20:40
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Общество
Сегодня Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам сегодня, 11 июня, в 21.00 часов по якутскому времени.
Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24», радио «Тэтим».
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия
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