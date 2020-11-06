06.11.2020
11:54
207
Якутия
Сегодня Айсен Николаев проведет прямой эфир
Сегодня, 6 ноября, в 20:00 часов по якутскому времени глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ проведёт прямой эфир на своих личных страницах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на площадке YоuTube.
Подписчики могут задать интересующие их вопросы и получить ответы от главы республики Айсена Николаева.
Ссылки на эфир:
Instagram @nikolaev_aisen
ВК https://vk.com/wall532632737_6050
ОК https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/152352143332250
FB https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14
YouTube https://youtu.be/Lmqk-Dtdhhc
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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