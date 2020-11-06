Сегодня Айсен Николаев проведет прямой эфир

Сегодня, 6 ноября, в 20:00 часов по якутскому времени глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ проведёт прямой эфир на своих личных страницах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на площадке YоuTube.

Подписчики могут задать интересующие их вопросы и получить ответы от главы республики Айсена Николаева.

Ссылки на эфир:

Instagram @nikolaev_aisen

ВК https://vk.com/wall532632737_6050

ОК https://ok.ru/aisen.nikolaev/statuses/152352143332250

FB https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14

YouTube https://youtu.be/Lmqk-Dtdhhc