Сегодня Айсен Николаев обратится к жителям Якутии

Сегодня, 7 октября, в 20.55 часов по якутскому времени глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам.

Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».