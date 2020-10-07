07.10.2020
17:55
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Сегодня Айсен Николаев обратится к жителям Якутии

Сегодня, 7 октября, в 20.55 часов по якутскому времени глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам.

Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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