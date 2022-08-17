Сегодня Аэрофлот запустил льготный тариф «Пенсионер»

«Аэрофлот» ввёл специальный тариф для пенсионеров на внутренние перелёты. Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. «Аэрофлот» с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска и в обратном направлении, сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Аэрофлота.

Новое предложение «Аэрофлота» значительно расширит льготные условия перевозки для данной категории граждан. Пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки с 17 августа. Он распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.

Совершить перелёт необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Приобрести билет по спецтарифу могут граждане Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста. Дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер».

«Приоритетной задачей «Аэрофлота» является обеспечение доступных и комфортных авиаперевозок для всех категорий граждан. Людям пенсионного возраста требуется особое внимание и поддержка. Специальные тарифы для пенсионеров на основных внутренних маршрутах компаний группы «Аэрофлот» позволяют совершить путешествие по стране, даже в самые отдалённые регионы, по доступной цене», — сообщает авиакомпания.