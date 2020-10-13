Сегодня – 40 лет Национальному театру танца

Поздравляем глубокоуважаемых Геннадия Семёновича Баишева – основателя Государственного ансамбля танца Якутии и первого художественного руководителя Национального театра танца, Александра Ивановича Алексеева – директора Национального театра танца, Светлану Прокопьевну Бессонову – художественного руководителя Национального театра танца и коллектив театра с историческим днем — 40-летием творческой деятельности Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола! Желаем большому коллективу театра творческой атмосферы, непрерывного стремления сохранять традиционное и в то же время творить в духе эксперимента и живого современного театра! Успехов и признания зрителем!

Свою историю Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) начинает 13 октября 1980 года, когда Постановлением Совета Министров Якутской АССР создается Государственный ансамбль танца Якутии.

17 ноября 1992 года Указом Президента Республики Саха (Якутия) этот коллектив реорганизуется в Национальный театр танца, а в 2005 году театру за значительный вклад в развитие якутской танцевальной культуры присваивается имя основоположника якутской сценической танцевальной культуры, народного певца и сказителя Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола.

Процессу официального учреждения ансамбля предшествовала подготовка в 1979–1980 годах в Творческой мастерской эстрадного искусства при Ленконцерте первой концертной программы. Её премьера состоялась 30 октября 1980 года в г. Якутске под названием «Сияние Севера». Таким образом, официальное учреждение ансамбля фактически совпало с первым творческим результатом.

Создание ансамбля танца было значимым событием в культурной жизни Якутии. В республике появился коллектив, который представлял якутскую традиционную танцевальную культуру на самом высоком уровне. Первые годы существования ансамбля были связаны с непрерывными гастролями по республике, по стране, по многим странам мира. Его концертные программы вошли в гастрольный план Росконцерта и Госконцерта при Министерстве культуры СССР наравне с именитыми государственными академическими коллективами, такими как Ансамбль танца СССР Игоря Моисеева, «Жок», «Байкал», «Бахор», «Тюльпан» и другими. В 1987 году за вклад в развитие якутской танцевальной культуры Государственному ансамблю танца было присвоено звание Лауреата премии комсомола Якутии.

Через 12 лет после своего создания ансамбль получил статус театра, его репертуарная политика стала изменяться. Новый статус обусловил появление в репертуаре новых жанровых форм, прежде всего, полномасштабных национальных спектаклей. Однако необходимым условием для их появления было формирование театрального оркестра. Так, в 1993 году был создан оркестр национальных инструментов, который одновременно с созданием театрального репертуара стал активно популяризировать и пропагандировать исполнительство на якутских народных инструментах, таких как кылысах, тансыр, кырыымпы, табык, большой и малый кюпсюры, дюнюры и т. п.

За следующие 28 лет театром было осуществлено 40 постановок. Тесная плодотворная работа с композиторами Якутии позволила создать авторские самобытные этноспектакли: «Уруу» («Земное родство»), «Бохсуруйуу» («Изгнание злого духа»), «Атыыр мунха» («Большая рыбалка»), «Оһуор Туос» («Берестяночка»), «Оргуһуохтаах кыыс» («Девушка с коромыслом»), трилогию по мотивам якутского героического эпоса Олонхо «Бэрт Хара», «Ньырбакаан», «На краю Ойкумены», «Куллустай Бэргэн», «Дети Белого Солнца», «Киһи» и др. Многие спектакли были посвящены детям: «Волшебник Изумрудного города», «Волшебная кисточка», «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка», «Дочь Солнца», «Славные актеры города Бремен», «Каштанка», «Эрбэхчэй и Сааскылаана» и др.

Помимо разнообразных спектаклей, репертуар театра включает большое количество оригинальных концертных программ, охватывающих широкий спектр традиционной танцевальной и музыкальной культуры народа Саха и малочисленных народов Севера. Прочное место в этих программах занимают также танцы народов мира и эксперименты современных хореографов.

Программы «Сияние Севера», «Благословение Земли Олонхо», «Танцы народов мира», «Ретро», «Мир танцует в новых направлениях» – вот лишь малая часть этих хореографических постановок. Помимо танцевальных программ оркестр имеет свои известные концертные программы: «Играют солисты оркестра», «От архаичности до современности», «Музыка военных лет», «Музыка якутских композиторов и мелодистов», «Современная музыка», «Музыка зарубежных авторов» и др.

Одно из важных направлений работы театра в последние годы – аутентичное исполнительство фольклора. Этому направлению посвящена творческая деятельность возникших при Театре танца этногруппы «Айар Кут» и ансамбля якутских самобытных инструментов «КЫЛ САХА». Ансамбль «КЫЛ САХА» популярен, любим среди зрителей Якутии и широко заявил о себе за пределами республики. Он — участник III международного фестиваля «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016), VI международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» — Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017), лауреат республиканского конкурса-фестиваля, посвященного 115-летию со дня рождения С.А.Зверева-Кыыл Уола (с. Сунтар, 2015), лауреат этномузыкальной Премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (Красноярский край, 2017).

Являясь по своей сути национальным, Национальный театр танцаверен интернациональному и новаторскому духу искусства. На афишах театра можно увидеть такие названия, как экшен-рок, пластическое действо, шоу-перформанс и т. д.

В постановках театра используются самые разные средства выражения – элементы балетной классики и народного танца, пластического гротеска и импровизации. В одном действе могут сходиться прошлое и настоящее, традиционные образы и авангард, фантастика и реальность.

Универсализм театра принес ему заслуженное признание. Театр – обладатель Серебряной медали Международного фольклорного фестиваля-конкурса (г. Дижон, Франция, 1999), почетный член Дома-музея В. В. Набокова за спектакль «Лолита» (г. Санкт-Петербург, 2003), обладатель Республиканской премии в области культуры, искусства и шоу-бизнеса «Золотой олень» за 1997–1998 гг., победитель Республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» в номинации «За киноматериалы, отражающие успех якутского искусства за рубежом» (1999), обладатель Диплома I степени театрального этно-арт фестиваля «Кугу Сорта» Союза театральных деятелей Республики Марий Эл за спектакль «Бохсуруйуу» (2004), лауреат международного танцевального конкурса (г. Чхонан, Южная Корея, 2012), победитель зрительского голосования в номинации «Признание зрителей» X юбилейного театрального фестиваля «Желанный берег» (2019), обладатель бронзовой награды III Китайского международного шоу монгольского (этнического танца) танца, г. Хух Хото, Внутренняя Монголия, Китай (2019), участник многих международных фестивалей.

Сегодня театр обладает прекрасным творческим потенциалом. Театр взрастил несколько поколений артистов, получивших профессиональное признание и любовь зрителей. В их числе народные артисты Республики Саха (Якутия), заслуженные артисты Российской Федерации Афанасий Афанасьев, Дмитрий Артемьев, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Афанасий Соловьев, заслуженные артисты Республики Саха (Якутия) Марианна Дмитриева, Зоя Соловьева, Долаана Федотова, Юрий Зубков, Афанасий Томский, Семен Иванов, Алевтина Лукинова, Владислав Попов, Изабелла Егорова, Валерий Ноенохов. Сегодня радуют своим творчеством талантливые артисты: Валентина Аммосова, Виолетта Ноговицына, Василий Эверстов, Саскылана Аржакова, Анюта Иванова, Владимир Боярский, Анна Томская, Елена Ноева, Виктор Винокуров-Дабайаан, Михаил Нифонтов, Дьулустан Никифоров и др. Успешно работают специалисты художественно-постановочной части – выходцы с танцевального состава, заслуженные работники культуры Республики Саха (Якутия): балетмейстеры Людмила Антипина и Юрий Федоров, заведующая художественно-постановочной частью Лена Аркадьева, руководитель литературно-драматургической части Вера Черноградская.

Отдельно нужно отметить плодотворную деятельность создателей коллектива: первого художественного руководителя театра, народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии им. П. А. Ойунского Геннадия Баишева, художественного руководителя, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) Светланы Бессоновой, главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Николая Петрова, директора театра, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Александра Алексеева.

Театр и его коллектив на протяжении многих лет является визитной карточкой Якутии и одним из ярких символов культуры всего региона. Как и со дня создания, театр созвучен духовным запросам публики, популярен и любим.