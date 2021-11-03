Сегодня 292 новых случая коронавируса

На 03.11.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск — 145 случаев, — Мирнинский район — 15 случаев, — Алданский район — 14 случаев, — Хангаласский район — 10 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 9 случаев, — Жиганский, Нерюнгринский, Олекминский, Оленекский районы по 7 случаев, — Верхневилюйский , Нюрбинский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы по 6 раз, — Булунский, Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Намский, Нижнеколымский районы по 5 раз, — Амгинский, Оймяконский, Усть-Янский районы по 4 случая, — Абыйский район — 3 случая, — Горный район — 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 4 388 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 622 261 тест.

На 03.11.2021 г. в республику поступило всего 524 625 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию — 403 845 человек, в том числе 77 163 человека старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили — 374 765 человек, в том числе 71 103 человека старше 60 лет. Ревакцинировано — 30 757 человек. Использовано 77,1% от общего объема вакцины, поступившей в республику.