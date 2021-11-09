Сегодня 292 новых случай короновируса

На 9.11.2021 г. выявлено 292 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 140 случаев, -Алданский район – 15 случаев, -Мирнинский район – 14 случаев, -Усть-Алданский, Хангаласский районы по 12 случаев, -Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 11 случаев, -Намский, Томпонский районы по 9 случаев, -Нюрбинский район — 8 случаев, -Ленский район – 7 случаев, -Вилюйский, Момский районы по 6 случаев, -Верхоянский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 5 случаев, -Амгинский, Булунский, Нижнеколымский районы по 4 случая, -Абыйский район — 3 случая, -Олекминский, Оленекский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 702 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 642 003 теста.