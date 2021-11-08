Сегодня 291 новый случай коронавируса

На 8.11.2021 г. выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 143 случая, -Мирнинский район – 18 случаев, -Нерюнгринский район — 15 случаев, -Ленский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 14 случаев, -Хангаласский район — 11 случаев, -Алданский, Оймяконский районы по 10 случаев, -Булунский район – 8 случаев, -Намский район — 6 случаев, -Нюрбинский, Усть-Майский районы по 5 случаев, -Нижнеколымский, Среднеколымский районы по 4 случая, -Кобяйский, Усть-Янский районы по 3 случая, -Аллаиховский, Горный районы по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 2 373 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 640 301 тест.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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