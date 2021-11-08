08.11.2021
09:09
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Коронавирус

Сегодня 291 новый случай коронавируса

На 8.11.2021 г. выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 143 случая,

-Мирнинский район – 18 случаев,

-Нерюнгринский район — 15 случаев,

-Ленский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 14 случаев,

-Хангаласский район — 11 случаев,

-Алданский, Оймяконский районы по 10 случаев,

-Булунский район – 8 случаев,

-Намский район — 6 случаев,

-Нюрбинский, Усть-Майский районы по 5 случаев,

-Нижнеколымский, Среднеколымский районы по 4 случая,

-Кобяйский, Усть-Янский районы по 3 случая,

-Аллаиховский, Горный районы по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 373 исследования на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 640 301 тест.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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