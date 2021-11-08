08.11.2021
09:09
63
Коронавирус
Сегодня 291 новый случай коронавируса
На 8.11.2021 г. выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 143 случая,
-Мирнинский район – 18 случаев,
-Нерюнгринский район — 15 случаев,
-Ленский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 14 случаев,
-Хангаласский район — 11 случаев,
-Алданский, Оймяконский районы по 10 случаев,
-Булунский район – 8 случаев,
-Намский район — 6 случаев,
-Нюрбинский, Усть-Майский районы по 5 случаев,
-Нижнеколымский, Среднеколымский районы по 4 случая,
-Кобяйский, Усть-Янский районы по 3 случая,
-Аллаиховский, Горный районы по 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 2 373 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 640 301 тест.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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