Сегодня — 290 новых случая короновируса

На 02.11.2021 г. выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 143 случая, — Мирнинский район – 13 случаев, — Алданский район — 12 случаев, — Олекминский, Оленекский районы по 8 случаев, — Кобяйский, Ленский, Нюрбинский, Хангаласский районы по 7 случаев, — Вилюйский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский, Усть-Алданский районы по 6 случаев, — Амгинский, Нерюнгринский районы по 5 случаев, — Абыйский, Булунский, Верхневилюйский, Нижнеколымский районы по 4 случая, — Верхнеколымский, Горный, Усть-Майский, Чурапчинский районы по 3 случая, — Момский, Эвено-Бытантайский районы по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1 687 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 617 873 теста.