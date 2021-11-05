Сегодня 289 новых случаев коронавируса

На 05.11.2021 г. выявлено 289 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 147 случаев, — Алданский район – 17 случаев, — Амгинский, Мирнинский районы — по 14 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 13 случаев, — Нюрбинский район — 12 случаев, — Нерюнгринский район — 11 случаев, — Среднеколымский район – 8 случаев, — Ленский, Намский районы — по 7 случаев, — Оленекский район – 6 случаев, — Горный, Хангаласский районы — по 5 случаев, — Верхневилюйский, Жиганский, Оймяконский, Усть-Янский районы — по 4 случая, — Кобяйский район — 3 случая, — Вилюйский район – 2 случая, — Абыйский, Усть-Майский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 4 949 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 632 251 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина. Breif

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