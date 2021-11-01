01.11.2021
09:42
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Коронавирус

Сегодня 287 новых случая короновируса

На 01.11.2021 г. выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 142 случая,
  • Алданский район – 16 случаев,
  • Мирнинский район – 14 случаев,
  • Жиганский район — 10 случаев,
  • Усть-Алданский, Хангаласский районы по 8 случаев,
  • Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Оленекский районы по 7 случаев,
  • Булунский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Олекминский районы по 5 случаев,
  • Амгинский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Горный, Ленский, Момский, Намский, Нерюнгринский,Усть-Майский районы по 4 случая,
  • Абыйский, Вилюйский, Кобяйский районы по 3 случая,
  • Усть-Янский район – 2 случая,
  • Таттинский район – 1 случай.
    За сутки лабораториями республики проведено 2 550 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 616 186 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: ТГК Балабкина Brieff
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