Сегодня 287 новых случаев коронавируса

На 12.11.2021 г. выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции: -г. Якутск — 143 случаев, -Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Хангаласский районы по 15 случаях, -Нюрбинский район — 13 случаев, -Нерюнгринский район — 12 случаев, -Оленекский район — 9 случаев, -Вилюйский, Оймяконский районы по 8 случаях, -Верхоянский, Горный, Ленский районы по 7 случаям, -Анабарский, Усть-Алданский районы по 3 случаям, -Намский, Усть-Майский районы по 2 случаям, -Абыйский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 247 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 654 910 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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