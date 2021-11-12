12.11.2021
09:02
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Коронавирус

Сегодня 287 новых случаев коронавируса

На 12.11.2021 г. выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск — 143 случаев,

-Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Хангаласский районы по 15 случаях,

-Нюрбинский район — 13 случаев,

-Нерюнгринский район — 12 случаев,

-Оленекский район — 9 случаев,

-Вилюйский, Оймяконский районы по 8 случаях,

-Верхоянский, Горный, Ленский районы по 7 случаям,

-Анабарский, Усть-Алданский районы по 3 случаям,

-Намский, Усть-Майский районы по 2 случаям,

-Абыйский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 247 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 654 910 тестов.

Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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