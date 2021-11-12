12.11.2021
09:02
70
Коронавирус
Сегодня 287 новых случаев коронавируса
На 12.11.2021 г. выявлено 287 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск — 143 случаев,
-Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Хангаласский районы по 15 случаях,
-Нюрбинский район — 13 случаев,
-Нерюнгринский район — 12 случаев,
-Оленекский район — 9 случаев,
-Вилюйский, Оймяконский районы по 8 случаях,
-Верхоянский, Горный, Ленский районы по 7 случаям,
-Анабарский, Усть-Алданский районы по 3 случаям,
-Намский, Усть-Майский районы по 2 случаям,
-Абыйский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 247 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 654 910 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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