Сегодня 283 новых случая коронавируса

На 16.11.2021 г. выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 135 случаев, -Алданский район – 16 случаев, -Нерюнгринский район — 15 случаев, -Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы по 14 случаев, -Хангаласский район – 13 случаев, -Амгинский, Ленский районы по 9 случаев, -Нюрбинский, Усть-Алданский районы по 8 случаев, -Намский район — 7 случаев, -Нижнеколымский район — 6 случаев, -Верхневилюйский, Кобяйский, Томпонский районы по 5 случаев, -Жиганский, Оймяконский районы по 4 случая, -Усть-Майский район — 3 случая, -Вилюйский район — 2 случая, -Усть-Янский район — 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 090 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 668 631 тест.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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