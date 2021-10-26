26.10.2021
09:54
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Коронавирус
Сегодня 277 новых случаев коронавируса
На 26.10.2021 г. выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 140 случаев,
-Вилюйский район – 13 случаев,
-Алданский, Амгинский, Хангаласский районы по 12 случаев,
-Мегино-Кангаласский район — 11 случаев,
-Намский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 9 случаев,
-Мирнинский район — 8 случаев,
-Верхоянский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский районы по 6 случаев,
-Момский район — 5 случаев,
-Ленский район — 4 случая,
-Верхневилюйский, Горный районы по 3 случая,
-Булунский район — 2 случая,
-Эвено-Бытантайский район — 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 1 719 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 587 004 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Brief
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