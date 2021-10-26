Сегодня 277 новых случаев коронавируса

На 26.10.2021 г. выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 140 случаев, -Вилюйский район – 13 случаев, -Алданский, Амгинский, Хангаласский районы по 12 случаев, -Мегино-Кангаласский район — 11 случаев, -Намский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 9 случаев, -Мирнинский район — 8 случаев, -Верхоянский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский районы по 6 случаев, -Момский район — 5 случаев, -Ленский район — 4 случая, -Верхневилюйский, Горный районы по 3 случая, -Булунский район — 2 случая, -Эвено-Бытантайский район — 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 1 719 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 587 004 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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