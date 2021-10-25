Сегодня 275 новых случаев коронавируса

На 25.10.2021 г. выявлено 275 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 143 случая,

-Мирнинский район – 13 случаев,

-Алданский район — 12 случаев,

-Нерюнгринский район — 11 случаев,

-Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 10 случаев,

-Ленский, Нюрбинский, Оймяконский, Томпонский районы по 8 случаев,

-Булунский, Вилюйский районы по 7 случаев,

-Намский, Хангаласский районы по 6 случаев,

-Момский район — 5 случаев,

-Верхнеколымский, Горный районы по 4 случая,

-Кобяйский район — 3 случая,

-Верхоянский район — 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 478 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 585 285 тестов.

На 25.10.2021 г. в республику поступило всего 518 625 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 377 645 человек, в том числе 72 278 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 354 429 человек, в том числе 67 591 человек, старше 60 лет. Ревакцинировано – 22 122 человека.

Использовано 72,9 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.