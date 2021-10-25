Сегодня 275 новых случаев коронавируса
На 25.10.2021 г. выявлено 275 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 143 случая,
-Мирнинский район – 13 случаев,
-Алданский район — 12 случаев,
-Нерюнгринский район — 11 случаев,
-Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 10 случаев,
-Ленский, Нюрбинский, Оймяконский, Томпонский районы по 8 случаев,
-Булунский, Вилюйский районы по 7 случаев,
-Намский, Хангаласский районы по 6 случаев,
-Момский район — 5 случаев,
-Верхнеколымский, Горный районы по 4 случая,
-Кобяйский район — 3 случая,
-Верхоянский район — 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 2 478 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 585 285 тестов.
На 25.10.2021 г. в республику поступило всего 518 625 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 377 645 человек, в том числе 72 278 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 354 429 человек, в том числе 67 591 человек, старше 60 лет. Ревакцинировано – 22 122 человека.
Использовано 72,9 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.
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