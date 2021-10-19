Сегодня 260 новых случая короновируса

На 19 октября выявлено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске — 132 случая, сообщает оперштаб. -Мегино-Кангаласский район — 14 случаев, -Алданский район — 11 случаев, -Вилюйский, Намский районы — по 10 случаев, -Амгинский, Кобяйский районы — по 9 случаев, -Верхневилюйский район — 7 случаев, -Мирнинский, Томпонский , Усть-Алданский районы — по 6 случаев, -Нюрбинский район — 5 случаев, -Булунский, Ленский, Сунтарский, Таттинский районы — по 4 случая, -Верхоянский, Горный, Жиганский, Хангаласский, Чурапчинский районы — по 3 случая, -Момский, Олекминский районы — по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1 299 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 554 676 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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