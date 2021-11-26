Сегодня 260 новых случаев коронавируса

На 26.11.2021 г. выявлено 260 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 120 случаев, — Мирнинский район – 28 случаев, — Нерюнгринский район — 21 случай, — Алданский район – 13 случаев, — Хангаласский район – 11 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 10 случаев, — Сунтарский район — 8 случаев, — Ленский, Усть-Алданский районы по 7 случаев, — Амгинский, Намский районы по 6 случаев, — Кобяйский, Томпонский районы по 4 случая, — Жиганский район — 3 случая, — Вилюйский, Горный, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский районы по 2 случая, — Верхоянский, Среднеколымский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 4 440 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 704 207 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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