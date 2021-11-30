Сегодня 249 новых случаев коронавируса

На 30.11.2021 г. выявлено 249 новых случаев коронавирусной инфекции

: — г. Якутск – 103 случая, — Мирнинский район — 23 случая, — Нерюнгринский район – 18 случаев, — Алданский район — 16 случаев, — Ленский, Хангаласский районы по 11 случаев, — Олекминский, Таттинский районы по 9 случаев, — Амгинский район — 7 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 6 случаев, — Вилюйский, Оймяконский районы по 5 случаев, — Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский район — 4 случая, — Среднеколымский район — 3 случая, — Верхоянский, Горный, Нижнеколымский, Усть-Янский районы по 2 случая, — Верхневилюйский, Кобяйский, Усть-Майский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 328 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 716 878 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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