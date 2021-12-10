Сегодня 244 случая коронавируса

На 10.12.2021 г. выявлено 244 новых случая коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 105 случаев,

-Мирнинский район – 23 случая,

-Алданский район – 22 случая,

-Нерюнгринский район – 18 случаев,

-Амгинский район – 12 случаев,

-Мегино-Кангаласский, Олекминский, Хангаласский районы по 9 случаев,

-Нюрбинский район – 8 случаев,

-Жиганский район – 6 случаев,

-Таттинский район – 5 случаев,

-Горный, Ленский, Оймяконский районы по 3 случая,

-Булунский, Сунтарский районы по 2 случая,

-Верхневилюйский, Момский, Намский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 936 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 755 493 теста.108:46

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина.Brief

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