Сегодня 240 новых случаев коронавируса

На 8.12.2021 г. выявлено 240 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 90 случаев,

-Мирнинский район — 26 случаев,

-Нерюнгринский район – 25 случаев,

-Алданский район – 21 случай,

-Олекминский район – 20 случаев,

-Нюрбинский район – 11 случаев,

-Мегино-Кангаласский район- 10 случаев,

-Сунтарский район – 9 случаев,

-Амгинский район – 8 случаев,

-Хангаласский район – 7 случаев,

-Таттинский район – 5 случаев,

-Ленский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 2 случая,

-Вилюйский, Намский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 747 099 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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