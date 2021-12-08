08.12.2021
09:26
194
Коронавирус
Сегодня 240 новых случаев коронавируса
На 8.12.2021 г. выявлено 240 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 90 случаев,
-Мирнинский район — 26 случаев,
-Нерюнгринский район – 25 случаев,
-Алданский район – 21 случай,
-Олекминский район – 20 случаев,
-Нюрбинский район – 11 случаев,
-Мегино-Кангаласский район- 10 случаев,
-Сунтарский район – 9 случаев,
-Амгинский район – 8 случаев,
-Хангаласский район – 7 случаев,
-Таттинский район – 5 случаев,
-Ленский, Усть-Майский, Усть-Янский районы по 2 случая,
-Вилюйский, Намский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 4 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 747 099 тестов.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Brief
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