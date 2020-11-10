Сегодня — 100 лет со дня рождения якутского драматурга

10 ноября — 100 лет со дня рождения выдающегося якутского драматурга, прозаика, переводчика, первого якутского киносценариста, член Союза писателей СССР Льва Львовича ГАБЫШЕВА.

Лев Габышев родился 10 ноября 1920 года в деревне Тюбя Мальжагарского наслега Олёкминского района. Его первые стихи были опубликованы в 1938 году, затем в сборниках молодых поэтов «Родная Якутия» (1948), «Боевая молодость» (1949), «У нас на Севере» (1952). Первая повесть «Дьол төрдө»/«Корень счастья» вышла в 1951 г. Через три года, в 1954-м, на сцене Якутского государственного музыкально-драматического театра им. П.А.Ойунского была поставлена его комедия «Ыаллыылар»/«Соседи». В 1959 г. в свет вышел сборник избранных пьес. В 1965 г состоялась премьера спектакля «Абаҕа сулустара»/«Звезды Абаги».

В соавторстве с Иваном Зозулей Лев Габышев написал известную детективную повесть «Волки не дремлют».

Лев Габышев вошел в историю как первый якутский киносценарист. По его сценарию по мотивам повести «Золотой ручей» Николая Якутского снят советский фильм «Тайна предков» (1972), режиссером которого выступил Марат Арипов.

Лев Габышев много работал над литературными переводами, переводил стихи поэтов на якутский язык, на русский перевел произведения многих якутских писателей: Н.Неустроева, C.Элляя, Н.Мординова, С.Омоллоона, Н.Якутского, Н.Заболоцкого, Д. Тааса, Софрона Данилова и др. Особое место в его работе занимал художественный перевод сказок и подстрочный перевод олонхо Кюннюк Урастырова «Тойон Дьаҕарыма», «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского.

Лев Львович, внесший огромный вклад в развитие якутской литературы и культуры, является продолжателем традиции, заложенной еще классиками якутской литературы.