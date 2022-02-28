28.02.2022
09:25
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Общество

Сеансы патриотических фильмов для детей Алдана

Показ фильма «Однажды в пустыне» прошел в ТРК «Чудо-парк» для алданских юноармейцев.

В  кинотеатре «АЯМ-синема» торгово-развлекательного центра «Чудо – парк» состоялся показ фильма «Однажды в пустыне» для алданских юноармейцев.

Как сами ребята отзываются о просмотре: «Фильм  патриотический. Мы увидели всяческие минные хитрости от переносных «глушилок» до разминирования местности роботом «Уран». Из фильма мы узнали, что работа саперов опасна и крайне нужна. Показаны большие потери без прикрас, когда малейшая ошибка приводит к  немедленной  расплате».

Администратор ТРК «Чудо – парк» Лариса Кликоцкая считает, что только совместными усилиями можно и нужно решать вопросы  гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. «Руководство Ассоциации строителей АЯМ предоставляет юным алданцам, юнармейцам и кадетам, возможность бесплатного просмотра военных и патриотических фильмов, которые воспитывают стойкую гражданскую позицию, учат мужеству, воспитывают чувство ответственности и долга перед Родиной».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Ассоциации строителей АЯМ
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