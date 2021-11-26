«СДС-Уголь» возглавляет бывший зампред правительства Якутии

Генеральным директором холдинга «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная», где сегодня произошла масштабная авария, в которой, по предварительным данным, пострадали 52 человека, является знакомый якутянам, но немного подзабытый Геннадий Федорович АЛЕКСЕЕВ. В годы президентства республикой Вячеслава Штырова он входил в его команду — 2003-2011 гг. являлся первым заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия), затем генеральным директором, президентом «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона», «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)». Начинал карьеру с горного мастера на Нерюнгринском угольном разрезе.

Егор Борисов, первым заместителем которого был Геннадий Алексеев в годы его премьерства, в свое время наградил его Знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» за вклад в социально-экономическое развитие, укрепление государственности Якутии и многолетнюю государственную гражданскую службу.

Биография Геннадия Алексеева

Совет директоров АО ХК «СДС-Уголь» утвердил в 2017 голу в должности генерального директора компании Геннадия Федоровича Алексеева. Он сменил на посту Олега Рудакова, руководившего компанией с сентября 2016 г.

Геннадий Федорович Алексеев родился 1 февраля 1957 г. в п. Заря Сорокинского района Алтайского края. В 1981 г. окончил Московский горный институт с квалификацией «горный инженер», в 1999 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.

Трудовая деятельность: 1981-1989 гг. – горный мастер, заместитель начальника, начальник горного участка, заместитель главного инженера Разреза «Нерюнгринский» ПО «Якутуголь». 1989-1990 гг. – начальник смены, заместитель начальника отдела материальнотехнического снабжения Разреза «Нерюнгринский» ПО «Якутуголь». 1990-1997 гг. – заместитель директора по производству, начальник управления оперативно-диспетчерского регулирования производства Аппарата управления ГУП «Якутуголь». 2003-2011 гг. – первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия). 2011-2013 гг. — генеральный директор, президент ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». 2015-2016 гг. – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» является крупнейшим многоотраслевым холдингом России. В активы ХК «СДС» входят крупнейшие угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленности – лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Пресс-служба АО ХК «СДС-Уголь»