Сделать прививку от COVID-19 теперь можно в Русском театре

С 19 мая по 1 июня в Русском драмтеатре им А.С. Пушкина будет работать мобильный пункт по вакцинации от covid.

Пройти вакцинацию можно будет ежедневно с 10.00 до 20.00. Работать мобильный пункт будет в фойе на 1 этаже, вход – центральный. Вакцинация будет проходить бесплатно. Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что пункт вакцинирования также будет работать в Театре эстрады. Учреждение открывает мобильный пункт в рамках акции «Ночь вакцинации», работать он будет с 21.00 до 07.00 с 18 на 19 мая, с 21 на 22 мая и с 22 на 23 мая.

К организации работы мобильных пунктов привлечены волонтеры культуры.