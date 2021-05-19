19.05.2021
11:30
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Коронавирус
Сделать прививку от COVID-19 теперь можно в Русском театре
С 19 мая по 1 июня в Русском драмтеатре им А.С. Пушкина будет работать мобильный пункт по вакцинации от covid.
Пройти вакцинацию можно будет ежедневно с 10.00 до 20.00. Работать мобильный пункт будет в фойе на 1 этаже, вход – центральный. Вакцинация будет проходить бесплатно. Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Напомним, что пункт вакцинирования также будет работать в Театре эстрады. Учреждение открывает мобильный пункт в рамках акции «Ночь вакцинации», работать он будет с 21.00 до 07.00 с 18 на 19 мая, с 21 на 22 мая и с 22 на 23 мая.
К организации работы мобильных пунктов привлечены волонтеры культуры.
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
Источник: Пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Сделать прививку от COVID-19 теперь можно в Русском театре#Якутия#Якутск
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