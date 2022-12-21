Сделано в Якутии: Камчатка впечатлена😍🤩

«Сделано в Якутии» на Камчатке! Всегда мечтала побывать на этой удивительной земле. Камчатка всегда привлекала мое внимание своей таинственностью. В преддверии Нового года моя мечта сбылась!

С 16 по 18 декабря я вместе с членами Ассоциации «Сделано в Якутии», такими как, «Суол-ИИС», «Байдам УУС», «Хоту Тент», СПОК «ТИРЭХ» и ювелирами Якутии, при поддержке Постпредства Якутии по ДВФО, ТПП, приняли участие на выставке-ярмарке «Сделано в Якутии» в г. Петропавловск-Камчатский.

Основная бизнес-миссия нашей поездки – это представить продукцию местных товаропроизводителей под единым брендом «Сделано в Якутии», в рамках 100-летия образования Якутской АССР. Отрадно, что такие выездные площадки организуются, ведь именно на таких мероприятиях наши товаропроизводители имеют возможность презентовать продукцию и выходить на разные рынки сбыта. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Камчаткой и республикой, наша Ассоциация планирует взаимодействие с ООО «Сделано на Камчатке». У них большой опыт продвижения местных производителей и локальных брендов. Каждый из нас открыл для себя незабываемые стороны этого удивительного края. Эта энергетически сильная земля, которая удивила яркими контрастами: вулканы, гейзеры, горячие источники, два моря и океан. Выражаю благодарность камчадалам за их гостеприимство и радушие! Отдельное спасибо землякам, которые проживают на Камчатке и вспоминают Якутию с теплотой.